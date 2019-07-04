Русская сталь освоилась в Европе

Россия по итогам 2018 года поставила исторический рекорд по экспорту стальной продукции в ЕС, заняв второе место среди крупнейших поставщиков на этот рынок после Турции. Основным бенефициаром из российских компаний стала «Северсталь». Европейское металлургическое лобби Eurofer призывает ввести страновые квоты, чтобы оградить рынок от дешевой турецкой и российской стали. В «Северстали» называют рост поставок возвращением к своим «историческим объемам» на этом рынке.

Турецкие и российские металлурги стали крупнейшими экспортерами готовой стальной продукции в страны ЕС по итогам 2018 года, следует из материалов европейского металлургического лобби Eurofer. Турция нарастила экспорт на 67%, до 6,2 млн тонн, Россия — на 54%, до 3,7 млн тонн. При этом для России это рекорд за последние как минимум десять лет, перекрывший показатели 2016 года в 3,55 млн тонн. Общий объем производства стали в ЕС составил 167,3 млн тонн, снизившись на 0,7%.

Рост импорта, по мнению Eurofer, демонстрирует неэффективность попыток ЕС защититься от зарубежной стали, вызванных введением импортных пошлин в 25% на рынке США — которые, в свою очередь, стали причиной изменения потоков продукции на глобальном рынке. В феврале 2019 года ЕС утвердил квоту на 26 категорий стальной продукции в размере 105% от объема ее импорта в 2015–2017 годах. В случае превышения квот применяется пошлина в 25%. Размер квоты автоматически был увеличен на 5% с 1 июля 2019 года, несмотря на протесты Eurofer.

«Мы призываем Еврокомиссию прислушаться к нашему призыву и к тем государствам-членам, которые уже выразили обеспокоенность по поводу роста (квоты), и отреагировать, отменив это постепенное расширение (квоты), прежде чем оно еще больше подорвет защиту сектора»,— говорится в заявлении главы Eurofer Акселя Эггерта. По данным Argus, ассоциация является главным сторонником перехода от глобальной квоты на импорт горячекатаного проката к страновой квоте, учитывая, что основными бенефициарами действующего механизма являются «Северсталь» и турецкие металлурги. Турецкие поставки за первые четыре месяца 2019 года выросли на 53%. В Еврокомиссии не ответили на запрос “Ъ” о том, рассматривается ли возможность ввода страновой квоты.

В «Северстали» не видят угрозы европейскому рынку от своих поставок. «Европейская квота позволяет нам вернуться к своим историческим объемам поставок, поэтому мы вышли на тот объем, который для себя считаем достаточно комфортным — 1,5 млн тонн стали в год»,— заявил “Ъ” представитель «Северстали». В НЛМК заявили “Ъ”, что не поставляют из России в ЕС горячекатаный прокат, поэтому «возможная замена глобальной квоты на страновую прямого влияния на наши отгрузки не окажет». Параллельно с 2016 года в отношении холоднокатаного проката НЛМК действуют антидемпинговые пошлины в размере 36,1%, «Северстали» — 34%, ММК — 18,7%.

По мнению Андрея Лобазова из «Атона», для ЕС гораздо более важно, чтобы общий объем импорта стали не увеличивался, нежели то, как меняется география поставок. «Неудивительно, что Россия и Турция смогли нарастить объемы — производители в этих странах очень эффективны, также им на руку влияет географическая близость к Европе и слабая национальная валюта»,— считает он. Что касается возможных корректировок заградительных мер, то аналитик полагает, что многое будет зависеть от размера квот и от того, на какую продукцию они будут распространены. «"Северсталь", например, может снизить объемы поставок горячекатаного листа, заменив их слябами — эффект на консолидированные показатели группы будет незначительным»,— полагает господин Лобазов.

Евгений Зайнуллин