Владимир Путин пригласил Ангелу Меркель и Си Цзиньпина на юбилей Победы

Президент России Владимир Путин пригласил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина на празднование 75-летия Победы в Москве в 2020 году, сообщили в Кремле. Ранее приглашения уже получили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон.

«Наш президент уже передал официально несколько приглашений от своего имени — в частности, в ходе саммита "двадцатки" — и президенту США, и президенту Франции, и канцлеру Германии. Естественно, также приглашали и председателя Китайской Народной Республики»,— сказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков (цитата по «РИА Новости»).

Также господин Ушаков отметил, что в ближайшие дни будут направлены официальные приглашения «в очень большое количество столиц». Лидеры каких именно стран будут еще приглашены, помощник президента не сказал.

В этом году на мероприятия в честь 74-й годовщины Дня Победы зарубежные лидеры приглашены не были.