Макрон предложил Путину встретиться в «нормандском формате»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки». «Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате"»,— сказал он во время встречи с ним на G20 (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Макрона, в ближайшие две недели отношения между странами могут улучшиться, динамику которым задала встреча в Версале и Санкт-Петербурге.

Владимир Путин поблагодарил французского лидера за приглашение на Парижский форум мира и заявил, что постарается посетить мероприятие. «В свою очередь, хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне»,— сказал он. На мероприятие также приглашен президент США Дональд Трамп.

Напомним, ранее встречу в «нормандском формате» Эммануэль Макрон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что нужно придать динамики минскому процессу. При этом господин Зеленский также встретился с другим лидером из «нормандской четверки» — канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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