Путин пригласил Трампа на юбилей Победы в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года в Москве, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков телеканалу «Россия 24».

«Президент США отреагировал очень позитивно. В этой связи был разговор о том, какая страна сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающая. Соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу»,— сказал господин Ушаков.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита G20 в Осаке. Она продлилась 1 час 20 мин.

«Настрой очень позитивный. Атмосфера очень конструктивная. Подтверждено и даже инициировано обсуждение широкого спектра проблем: от экономики до стратегической стабильности»,— прокомментировал итоги встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.

Принятие итогового документа после переговоров не планировалось. Напомним, первый полноформатный саммит президентов России и США прошел в Хельсинки в июле 2018 года. Во второй раз президенты России и США общались в декабре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог.

О подготовке к встрече лидеров двух стран читайте в материале “Ъ” «Переговоры весьма возможны, последствия — гарантированы».