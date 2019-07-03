Сандармох ждет новый суд

Депутат заксобрания Карелии, председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова подала иск на Генпрокуратуру и прокуратуру Карелии из-за ситуации с мемориальным захоронением 7,6 тыс. политрепрессированных «Сандармох». Надзорное ведомство проверяло по ее просьбе законность раскопок, проведенных Российским военно-историческим обществом (РВИО) на территории захоронения, и не нашло нарушений. Однако выяснилось, что доводы в ответе прокуратуры не соответствовали действительности. Госпожа Слабунова просит признать незаконными действия надзорного ведомства в связи с необъективным рассмотрением ее обращения.

Как стало известно “Ъ”, председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова направила в Тверской районный суд Москвы иск в отношении Генпрокуратуры РФ и прокуратуры Республики Карелия, оспаривая действия при рассмотрении обращения. С августа прошлого года госпожа Слабунова три раза обращалась в надзорные ведомства с просьбой проверить законность раскопок, которые экспедиция РВИО (учреждено Минкультом и Минобороны РФ) проводила в конце августа 2018 года в Карелии на территории мемориального кладбища жертв политических репрессий 1937–1938 годов «Сандармох». Тогда военные поисковики по просьбе карельских властей уточняли границы захоронения и проверяли гипотезу о расстрелянных там финнами советских военнопленных во время Второй мировой войны. Финские историки заявили, что у них нет данных о таком месте расстрелов (см. “Ъ” от 18 сентября 2018 года), а правозащитники увидели в действиях поисковиков попытку переписать историю.

Госпожа Слабунова указывала в обращениях в надзорное ведомство, что статус захоронения в Едином госреестре объектов культурного наследия — «памятник истории». В этом случае запрещено вести раскопки без проведения историко-культурной экспертизы проектной документации работ.

Первый раз прокуратура Карелии перенаправила обращение в управление по охране объектов культурного наследия Карелии, которое ответило, что статус у захоронения другой — «достопримечательное место», а значит, раскопки велись законно. Это более гибкий статус, позволяющий вести на территории объекта земляные и строительные работы, сообщала “Ъ” сотрудник музея Сахаровского центра и эксперт по законодательству об охране памятников Наталья Самовер.

Второе и третье обращение госпожа Слабунова направила уже в Генпрокуратуру РФ, указав, что республиканская прокуратура не рассматривала ее обращение по существу. Однако Генпрокуратура спускала письма в Карелию, откуда снова приходили ссылки на статус «достопримечательное место».

Между тем, выяснила госпожа Слабунова, карельские чиновники в марте этого года попросили Минкульт РФ изменить в реестре статус захоронения с «памятника истории» на «достопримечательное место».

Однако им было отказано. Это подтвердила “Ъ” начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова (см. “Ъ” от 27 июня). Минкульт РФ рекомендовал республиканскому управлению провести государственную историко-культурную экспертизу объекта для уточнения его статуса.

«Усматривается ненадлежащее рассмотрение Генпрокуратурой и прокуратурой Карелии обращений истца»,— говорится в исковом заявлении (есть в распоряжении “Ъ”).

«Мы обжалуем бездействие надзорного ведомства, так как оно ни разу по существу не рассмотрело вопрос и при этом направляло жалобу в тот орган, на который мы жаловались, что запрещено по инструкции»,— пояснила “Ъ” госпожа Слабунова.

Она отметила, что ждет от суда, чтобы он обязал Генпрокуратуру провести новую проверку ее обращения. «Мы хотим, чтобы была дана правовая оценка действиям РВИО и тех органов, которые не должны допускать незаконных работ на территории объектов культурного наследия»,— сообщила госпожа Слабунова.

Напомним, в 1997 году благодаря работе краеведа Юрия Дмитриева и международного общества «Мемориал» выяснилось, что в урочище Сандармох в годы Большого террора были расстреляны и захоронены свыше 3,5 тыс. жителей Карелии, более 3 тыс. заключенных — строителей Беломорканала и 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы, среди которых университетские преподаватели — историки и экономисты. Жертвами стали представители 60 национальностей. Каждый год 5 августа, в День памяти на мемориал приезжают люди из разных стран. Однако последние несколько лет представители власти не бывают на мемориале в эту дату.

В конце 2016 года Юрий Дмитриев был задержан по подозрению в изготовлении детской порнографии и хранении оружия. У него нашли фотографии малолетней приемной дочери, которую он снимал для отслеживания развития, и части старого ружья. В 2018 году суд признал его невиновным в изготовлении порнографии, однако позже решение было отменено, а следователи возбудили второе уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Новый процесс сейчас идет. Кроме того, осенью прошлого года был задержан директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин, отвечающий за захоронение «Сандармох». Он был осужден на девять лет за педофилию (см. “Ъ” за 28 мая).

Анастасия Курилова