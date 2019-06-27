Жертвы репрессий остались в границах памятника

Министерство культуры РФ отказалось понижать статус мемориального кладбища жертв политических репрессий «Сандармох» с «памятника истории» до «достопримечательного места», об этом “Ъ” сообщили в республиканском управлении по охране объектов культурного наследия Карелии, руководство которой ранее обращалось с такой просьбой. Сохранение статуса означает, что вновь будет поднят вопрос о законности раскопок в урочище Российским военно-историческим обществом (РВИО), говорят эксперты.

Минкульт РФ отказал управлению по охране объектов культурного наследия Карелии, которое просило о смене в Едином реестре объектов культурного наследия сведений о мемориальном кладбище «Сандармох», где похоронены около 7,6 тыс. расстрелянных в годы Большого террора (см. “Ъ” от 13 июня). Карельские чиновники утверждали, что захоронение автоматически потеряло вид объекта «памятник истории» в 2002 году, когда был принят ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия», в нем захоронения жертв массовых репрессий относятся к категории «достопримечательное место». Этот статус, в отличие от «памятника истории», позволяет проводить на территории земляные и строительные работы. «Минкульт РФ с позицией управления не согласился и рекомендовал в целях уточнения сведений об объекте провести государственную историко-культурную экспертизу. Управление прорабатывает вопрос об изыскании возможности проведения указанной экспертизы»,— сообщила “Ъ” начальник управления Юлия Алипова. Ранее на необходимость такой экспертизы “Ъ” указала сотрудник музея Сахаровского центра и эксперт по законодательству об охране памятников Наталья Самовер.

Развитие событий показывает, что может продолжиться дискуссия о законности раскопок, которые проводила в конце августа 2018 года в урочище Сандармох экспедиция РВИО (учредители — Минкульт и Минобороны РФ). Тогда военные поисковики по просьбе карельских властей уточняли границы захоронения и проверяли гипотезу о расстрелянных там финнами советских военнопленных во время Второй мировой войны. Финские историки заявили, что у них нет данных о таком месте расстрелов (см. “Ъ” от 18 сентября 2018 года), а правозащитники увидели в действиях поисковиков попытку переписать историю. Законность раскопок также выясняет депутат заксобрания Карелии и председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. В прокуратуре Карелии ей ответили, что, поскольку у захоронения статус «достопримечательное место», то в его границах можно проводить земляные работы без историко-культурной экспертизы. Но «Сандармох» до сих пор «памятник истории», значит, РВИО и прокуратура не правы, пояснила “Ъ” госпожа Слабунова. «На территории памятников истории могут работать только организации, у которых есть лицензия на деятельность по сохранению объектов культурного наследия. Мы проверили: у РВИО такой лицензии нет»,— сообщила госпожа Слабунова. Стоит отметить, что РВИО заявило о готовности провести вторую экспедицию на территории урочища Сандармох, если об этом попросят местные власти (см. “Ъ” от 11 июня).

Проведение государственной историко-культурной экспертизы предполагает, в частности, уточнение границ объекта, а на это необходим «открытый лист» — разрешение на археологическую разведку, подчеркивает Наталья Самовер. Его выдает подведомственная Минкульту РФ служба Росохранкультуры с учетом заключения о целесообразности проведения археологических работ. По данным госпожи Слабуновой, у РВИО не было «открытого листа» в ходе раскопок, когда поисковики также уточняли границы захоронения. «Не очень понятно, при чем тут РВИО, они же занимаются военными захоронениями, а тут захоронение жертв политрепрессий. Тут нужны другие специалисты»,— говорит госпожа Самовер. Впрочем, добавляет она, порой такие работы выполняют эксперты из других регионов, которые работают по принципу «чего изволите».

Напомним, в 1997 году благодаря работе краеведа Юрия Дмитриева и международного общества «Мемориал» выяснилось, что в урочище Сандармох похоронены свыше 3,5 тыс. жителей Карелии, более 3 тыс. заключенных—строителей Беломорканала и 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы, среди которых университетские преподаватели — историки и экономисты. Жертвами террора стали представители 60 национальностей. Каждый год 5 августа на мемориал приезжают люди из разных стран.

Анастасия Курилова