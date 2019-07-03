Причиной аварии в Баренцевом море могли стать проблемы с аккумулятором

Причиной аварии, произошедшей на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 и приведшей к гибели 14 моряков, могли стать проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, сообщил Forbes источник в судостроительной промышленности. По версии источника издания, ЧП могло произойти, когда АС-31 совершал подъем из глубины к носителю.

Трагедия в Баренцевом море. Факты и версии Читать далее

Как полагает источник Forbes в Минобороны, экипаж в условиях открытого горения и критических перебоев с энергопитанием сумел обеспечить подъем АС-31 на поверхность воды и не допустил повреждения атомной установки аппарата. Действия команды судна позволили избежать более серьезных последствий трагедии, и именно этим объясняется официальная формулировка Минобороны про «самоотверженные действия команды», отмечает источник издания.

Крупнейшие катастрофы подводных аппаратов в СССР и России Читать далее

1 июля произошла авария на АС-31, которая в тот момент находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. Военные квалифицировали ЧП как стремительно развивающийся объемный пожар на борту АГС. Пожар был потушен самими подводниками. Среди погибших моряков-подводников были семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Расследование трагедии поручено главнокомандующему военно-морского флота России Николаю Евменову. Следственный комитет России начал доследственную проверку.

Подробнее о возможных причинах и обстоятельствах трагедии в Баренцевом море читайте в материале “Ъ” «Гидронавты погибли в объемном пожаре».