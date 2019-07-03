Вода ушла из 11 поселений Иркутской области за сутки

Уровень рек продолжает снижаться в зоне наводнения в Иркутской области, за минувшие сутки вода ушла из 11 поселений, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. «По данным на утро среды, остается подтопленным 31 населенный пункт в трех районах: Тулунском, Чунском и Тайшетском, в том числе город Тулун. Вода остается в 3426 домах, в которых проживает 8178 человек»,— сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее вода покинула 54 населенных пункта, подтопленными оставались 42.

Сильное наводнение в Восточной Сибири, в результате которого в Иркутской области оказались затопленными около 100 населенных пунктов, ученые назвали аномальным явлением для этой территории. По последним данным, стихия унесла жизни 18 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Три циклона качнули Восточную Сибирь».