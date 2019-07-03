Все руководство фонда капремонта Башкирии подало в отставку

Все руководство фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» подало в отставку, подтвердили “Ъ-Уфа“ в фонде. Вчера, после оперативного совещания в кабмине, где врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал «разогнать их всех» и «сегодня же», все заместители, один из которых, Александр Шкляр, с июня исполнял обязанности директора, написали заявления об уходе по собственному желанию. Заявления пока не подписаны, уточнили в фонде.

В организации ждут от министерства ЖКХ новое штатное расписание. Пока же назначен новый врио управляющего фонда — Павел Сафонов, работавший в этой организации в 2016-2019 годах в должности первого заместителя директора. Он уволился из фонда вскоре после того, как его директором (в декабре 2018 года) был назначен Ринат Даминов. Вчера министерство снова пригласило господина Сафонова на работу, сообщил собеседник в фонде. Директор фонда будет отобран на конкурсе, который объявит министерство ЖКХ.

Павел Сафонов родился в январе 1986 года в селе Месягутово Дуванского района Башкирии. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности государственное и муниципальное управление, Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности строительство. Карьеру начинал в 2009 году специалистом по качеству в санатории «Янган-тау», в 2010-2011 годах работал финансовым консультантом в ВТБ-24, в 2011-2012 — менеджером ООО «Мир», затем коммерческим директором ООО «Кургазак плюс». В 2012 году поступил на муниципальную службу. Работал ведущим специалистом, заместителем начальника отдела ЖКХ и благоустройства в администрации Ленинского района Уфы. В 2015-2016 годах — помощник вице-премьера Башкирии Владимира Нагорного. В 2016 году был назначен первым заместителем генерального директора фонда капремонта.

О том, что спровоцировало отставки в башкирском фонде капремонта, подробнее в материале «Радий Хабиров обязал подчиненных разогнать руководство фонда капремонта».

Ирина Самойлова