Радий Хабиров обязал подчиненных «разогнать» руководство фонда капремонта

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня дал поручение «разогнать» штат руководящих работников регионального фонда капитального ремонта, который был заказчиком работ по амбициозному проекту ремонта подъездов. Программа была запланирована на май-октябрь текущего года, бюджет ремонта 4 тыс. подъездов оценивался в 1,3 млрд руб.

Господин Хабиров, слушая доклад об исполнении программы главы министерства ЖКХ Бориса Беляева, констатировал ее отставание от графика и, по сути, провал, после чего призвал «разогнать их всех сегодня» в фонде капитального ремонта. Господин Хабиров, узнав, что у директора фонда есть семь замов, поинтересовался, «зачем они там нужны» и «какая у них зарплата». «Уверен, у них зарплаты побольше, чем у сидящих здесь министров!»— возмутился он, отдав поручение руководителю своей администрации Александру Сидякину «вмешаться в эту историю» и «навести кадровый порядок», уменьшив число замов до двух.

Одновременно гнев врио главы вызвало министерство ЖКХ, отвечающее за исполнение программы. «У нас в министерстве ЖКХ что — импотенция что ли? Пустейший вопрос решить невозможно, качественно организовать и сделать ремонт подъездов!» — воскликнул он, адресуя свои претензии министру Борису Беляеву. Его доклад Радий Хабиров принять отказался.

Он попенял министру на то, что когда ведомство обратилось за дополнительным финансированием программы (объем он не уточнил), он подписал соответствующие документы.

В фонде капитального ремонта может быть проведена финансовая проверка, намекнул Радий Хабиров. Он упомянул о том, что на ремонт подъездов подрядчикам был «незаконно» выдан аванс в размере 300 млн руб. «Кто такие решения принимал?» — возмутился врио главы, обязав подчиненных предоставить ему фамилии этих руководителей. «Упаси господи, что эти деньги куда-то уйдут»,— пригрозил он.

Должности заместителей генерального директора фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» занимают бывший замдиректора ООО «Уфастройснаб» Александр Шкляр (он же исполняет обязанности директора фонда), Артур Рахматуллин, Альберт Гадельшин, Сергей Баглай, Дмитрий Редреев, Елена Грачева и Тимур Исяньюлов. В июне должность директора фонда оставил Ринат Даминов, который был назначен только в декабре 2018 года. О причинах его ухода не сообщалось.

Ирина Самойлова