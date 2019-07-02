«Открытие» закрыло санацию

Санация банка «Открытие», длившаяся почти два года, во вторник была объявлена завершенной. Теперь надзор за банком со стороны ЦБ будет осуществляться на общих условиях. Регулятор остается главным акционером банка, но планирует продать часть его акций через два года. Эксперты считают, что сделать это будет сложно, учитывая ситуацию на финансовом рынке.

Совет директоров Банка России принял решение завершить санацию «Открытия». «Срок реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка окончен»,— говорится в сообщении регулятора. «Сейчас банк соблюдает все обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности,— уточняет ЦБ,— что позволяет ему выйти на общий режим надзора». Регулятор, как акционер «Открытия», раскрыл также свои дальнейшие планы относительно здорового банка: он планирует продать часть акций «Открытия» в 2021 году. Количество реализуемых акций Банка будет определено с учетом конъюнктуры рынка и результатов деятельности банка, а также предусмотренных законом способов продажи акций банков, приобретенных Банком России.

Санация банка началась 29 августа 2017 года, при этом «Открытие» стал первым банком, оздоровление которого проводилось по новой схеме. Санацию банка осуществлял не другой рыночный игрок, как прежде, а созданный Банком России Фонд консолидации банковского сектора. Менее чем через месяц ЦБ занялся финансовым оздоровлением другого крупного банка — Бинбанка. Под оздоровление по новой схеме попали и «дочки» этих двух кредитных организаций, за исключением банка «Траст». Санацией «Траста» занимался банк «Открытие», пока ему самому не потребовалась помощь. Эту кредитную организацию ЦБ решил выделить и превратить ее в фонд проблемных и непрофильных активов. В январе этого года «Открытие» объединился с Бинбанком. Таким образом, можно говорить, что закончился не один, а сразу два масштабных проекта в области санации.

Все прошедшие процедуру финансового оздоровления банки вернули ЦБ предоставленную регулятором ликвидность, задолженность осталась только за банком «Траст». Однако ликвидность — лишь часть средств, которые ЦБ затратил на санацию участников финансового рынка, также остались вложения ЦБ в капитал этих банков. Кроме того, в «Траст» были переброшены активы проблемных банков, в том числе Промсвязьбанка (попал на санацию после Бинбанка), на общую сумму 2,4 трлн руб. ЦБ планирует вернуть из этих средств лишь 1 трлн руб.

Масштабные финансовые вливания и чистка активов позволили «Открытию» уже по итогам 2018 года показать чистую прибыль по МСФО в размере 45,85 млрд руб.

В самом «Открытии» подчеркивают, что банк реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. «Решение совета директоров Банка России, по сути, юридическое подтверждение свершившегося факта,— отметили в банке.— Мы полностью выплатили долг Банку России, докапитализировали банк, оказали необходимую финансовую помощь дочерним компаниям, расчистили баланс от непрофильных и токсичных активов, а также присоединили Бинбанк и завершили интеграционные процессы внутри группы».

По мнению директора департамента консалтинга, руководителя группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» СНГ Максима Налютина, «формальное решение о завершении этапа санации со стороны ЦБ является в каком-то смысле переломным моментом, когда банк из этапа финансового оздоровления возвращается к нормальной текущей деятельности, нацеленной на развитие и выстраивание долгосрочной стабильной модели». Впрочем, продать акции «Открытия» в 2021 году будет не так просто. «Учитывая текущую ситуацию на финансовом рынке, спроса на актив такого масштаба по факту не предвидится»,— уверен аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Отдел финансов