На проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге выделили 250 млн рублей

Власти Екатеринбурга выделили дополнительные 250 млн руб. на проектирование второй ветки метро. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Высокинский, внеся изменения в муниципальную программу «Развитие Екатеринбургского метрополитена на 2014—2020 годы».

В пресс-службе мэрии пояснили, что общий объем финансирования программы составит 351,4 млн руб. Из бюджета города выделят 250,5 млн, из бюджета Свердловской области — 89,4 млн.

Ранее в открытом доступе оказался документ в котором сообщалось , что минтранс не будет финансировать строительство метро. Вопрос о выделении средств в министерстве посчитали преждевременным, так как с 2013 года в екатеринбургском метрополитене идет снижение пассажиропотока, а свердловские власти не предоставили оценку затрат и эффектов от появления второй ветки.

Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге поднимался неоднократно. Строительство планировалось в случае выигрыша екатеринбургской заявки во всемирной выставке «Экспо-2025». Однако, несмотря на проигрыш, свердловские власти пообещали реализовать проект. Предложенный вариант предусматривает строительство десяти станций между восточной и западной частями города (между ВИЗом и ЖБИ): «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских Коммунаров», «Площадь 1905 года», «Верх-Исетская», «Западная», «Театральная», «Восточная», «Политехническая» и «Каменные Палатки».

Мария Деменева