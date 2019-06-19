Минтранс назвал преждевременным вопрос о второй ветке метро в Екатеринбурге

Министерство транспорта РФ не будет финансировать строительство новой ветки метро в Екатеринбурге, говорится в ответе министра финансов Евгения Дитриха премьер-министру Дмитрию Медведеву. Средства планировалось выделить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. В министерстве пояснили, что с 2013 года в екатеринбургском метрополитене идет снижение пассажиропотока, а свердловские власти не предоставили оценку затрат и эффектов от появления второй ветки. Поэтому вопрос о выделении средств в министерстве посчитали преждевременным. Копия документа имеется в распоряжении ЕАН.

Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге поднимался неоднократно. Строительство планировалось в случае выигрыша екатеринбургской заявки во всемирной выставке «Экспо-2025». Однако, несмотря на проигрыш, свердловские власти пообещали реализовать проект. Предложенный вариант предусматривает строительство десяти станций между восточной и западной частями города (между ВИЗом и ЖБИ): «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских Коммунаров», «Площадь 1905 года», «Верх-Исетская», «Западная», «Театральная», «Восточная», «Политехническая» и «Каменные Палатки». Инвестиции в проект оцениваются в 70 млрд руб.