На школую руку

Власти Пермского края решили изменить систему приема в первые классы образовательных учреждений. Согласно планам, конкурсный отбор в них будет возможен только с пятого, а начальное образование школьники будут получать по месту жительства. Ранее прокуратура края провела проверку после скандала в гимназии №4, в которой были установлены разные вступительные баллы для мальчиков и девочек. Надзорный орган посчитал нарушением права на образование как гендерную дискриминацию, так и сам отбор в первые классы. Впрочем, с позицией прокуроров не согласился мировой суд, который решил, что права поступающих не нарушены — на момент спора приказа о зачислении в гимназию не было. В прокуратуре решается вопрос об обжаловании этого решения.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, на минувшей неделе губернатор Пермского края Максим Решетников поручил региональному мин­обру привести в соответствие с региональными и федеральными нормативными актами процедуру приема в первые классы общеобразовательных учреждений. Как говорят знакомые с ситуацией источники, это было озвучено в ходе совещания на минувшей неделе. В частности, предложено отказаться от системы конкурсного отбора первоклассников. Обновленная система должна предусматривать индивидуальный отбор только в пятые классы, и только в учреждения с углубленным изу­чением отдельных предметов, с так называемым гимназическим компонентом.

На пресс-конференции 25 июня губернатор высказывался на эту тему. «Можем ли мы при поступлении в первый класс требовать экзаменов? Мне специалисты говорят, что нет. И я попросил краевую прокуратуру посмотреть этот вопрос. Я не исключаю, что надо поставить вопрос, насколько допустим набор в первые классы по баллам»,— сказал тогда губернатор.

Собеседники „Ъ-Прикамье“, близкие к администрации губернатора, говорят, что переход будет «плавным». Права детей, поступивших в первый класс по правилам индивидуального отбора, нарушены не будут. Разработкой конкретных механизмов перехода на новую систему и установлением сроков займется департамент образования Перми. Вчера в департаменте не смогли дать „Ъ-Прикамье“ оперативный комментарий.

Напомним, в конце мая органы прокуратуры внесли представление в адрес руководства города по результатам проведенной проверки МАОУ «Гимназия №4 имени братьев Каменских». Это стало реакцией на опубликованные в СМИ сообщения, что руководством учреждения установлен разный проходной балл для зачисления в первый класс для мальчиков и девочек: 65,7 и 69,1 соответственно.

Надзорный орган установил, что учебные заведения вообще не имеют права устанавливать индивидуальные правила приема для первоклассников. Так, постановление правительства края указывает, что отбор возможен только в образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования, то есть начиная с пятого класса. В отношении директора гимназии Татьяны Дьяковой было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования).

На прошлой неделе суд прекратил дело в отношении госпожи Дьяковой в связи с отсутствием состава правонарушения. Как говорит источник, знакомый с мотивировочной частью решения суда, «фактически суд решил, что ничьи права не нарушены». По его данным, после начала скандала с разными баллами для зачисления в прокуратуру обратились несколько родителей, дочери которых хотели поступить в гимназию, но не были рекомендованы к зачислению.

«Как я понимаю, суд посчитал, что если приказов о зачислении тех или иных лиц на момент обращения не было, то и ничьи права не нарушены, а рекомендации к зачислению никаких последствий не повлекли»,— говорит он. В то же время собеседник „Ъ-Прикамье“ считает, что разные требования к уровню подготовки мальчиков и девочек уже в принципе являются гендерной дискриминацией и нарушением ФЗ «Об образовании». По его данным, в прокуратуре решается вопрос о внесении представления на решение мирового суда.

Ранее замглавы администрации города Людмила Гаджиева признала, что индивидуальный отбор возможен только с пятого класса. Как она рассказала пермскому интернет-порталу Properm.Ru, начальное образование дети должны получать по месту жительства. Затем в учреждениях с углубленными программами изу­чения отдельных предметов может проводиться индивидуальный набор и могут открываться подготовительные курсы для сдачи вступительных испытаний. Ввести конкурсный отбор с пятого класса, по ее словам, администрация пыталась и раньше, но против этого резко выступили директора «статусных» учреждений. Пилотный проект по переходу на новую систему может открыться на базе одного из учреждений образования. Людмила Гаджиева заявила также, что против увольнения Татьяны Дьяковой, так как она хороший управленец.

Дмитрий Астахов