Дисквалификационный отбор

В Перми прокуратура намерена привлечь к административной ответственности директора гимназии №4 Татьяну Дьякову. Как ранее сообщал “Ъ”, образовательное учреждение ввело разный проходной балл при поступлении в первый класс для мальчиков и девочек (65,7 для мальчиков и 69,1 для девочек). По итогам проверки надзорный орган назвал незаконными и фактическую гендерную дискриминацию, и сам факт индивидуального отбора первоклассников. Прокуроры заявили, что такой отбор по действующему законодательству возможен только с пятого класса, и собеседник “Ъ” в мэрии Перми с этим согласился. Прокуратура внесла представление в адрес главы Перми Дмитрия Самойлова и, по данным “Ъ”, требует наказать руководителя департамента образования Людмилу Серикову за ненадлежащий контроль процедуры приема детей. Родители учеников гимназии №4 ведут сбор подписей в поддержку директора, считая, что Татьяна Дьякова стала жертвой атаки со стороны СМИ.

В конце мая органами прокуратуры Пермского края были возбуждены административные дела в отношении директора МАОУ «Гимназия №4 имени братьев Каменских» Татьяны Дьяковой и возглавляемого ею учреждения. По данным “Ъ”, соответствующие постановления были вынесены на прошлой неделе, речь идет о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования). Напомним, пермская гимназия оказалась в центре скандала после того, как родители поступающих в первый класс обратили внимание на установленный учебным заведением разный проходной балл для зачисления в первый класс для мальчиков и девочек: 65,7 и 69,1 соответственно.

По итогам прокурорской проверки, по данным знакомых с ситуацией источников, надзорный орган принес протест на определенные пункты положения о правилах приема детей в учебное заведение.

Прокуратура обнаружила ряд нарушений законодательства, и касаются они не только гендерного подхода к зачислению.

Так, прием в первые классы гимназии осуществляется как детей с закрепленной за образовательным учреждением территории, так и из других частей города. Но, как утверждает собеседник «Ъ-Прикамье», фактически преимущественное право на поступление имеют выпускники «Субботней школы», которые могут получить рекомендации к зачислению. Всего эту подготовительную школу посещали 159 детей, тогда как плановые показатели к зачислению в гимназию гораздо ниже. В итоге с закрепленной территории в гимназию было зачислено только 14 детей. Кроме того, по мнению надзорного органа, введение индивидуального отбора для поступления в первый класс в принципе не отвечает региональному законодательству.

Порядок индивидуального отбора обучающихся в образовательные учреждения регулируется нормативно-правовыми актами субъектов РФ, подчеркнул собеседник “Ъ”. В Пермском крае это постановление правительства №306-П от 29 апреля 2014 года. «В постановлении указывается, что отбор возможен только в образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования, то есть начиная с пятого класса»,— считает собеседник “Ъ”.

Кроме того, в прокуратуре считают, что гимназия нарушила ведомственный приказ, по которому заявления о приеме в школу принимаются с 1 февраля по 30 июня: этот срок ограничили 30 мая.

В результате прокуратура внесла представление в адрес главы города Дмитрия Самойлова об устранении нарушений законодательства. По данным “Ъ”, прокуратура также требует наказать руководителя департамента образования Перми Людмилу Серикову: «Департамент координирует и контролирует процедуру приема детей в подведомственные муниципальные образовательные учреждения, и очевидно, что с этой функцией он в полном объеме не справился»,— заявил собеседник “Ъ”.

Директор гимназии Татьяна Дьякова в случае признания ее виновной в административном правонарушении может быть дисквалифицирована. Административное дело в отношении нее возбуждено по ч. 3 ст. 5.57 КоАП, в которой речь идет об ответственности за нарушение права на образование для лиц, ранее уже привлекавшихся за аналогичное правонарушение. Срок дисквалификации — от одного до двух лет. Как ранее сообщал “Ъ”, к административной ответственности по пунктам 1 и 2 ст. 5.57 госпожа Дьякова привлекалась в августе и октябре 2018 года.

Как рассказали “Ъ” в гимназии, часть родителей учащихся стала собирать подписи под открытым письмом в поддержку Татьяны Дьяковой. В частности, в нем говорится, что она стала жертвой атаки со стороны СМИ.

В администрации Перми пояснили, что факт превышения полномочий со стороны директора гимназии был установлен в ходе проверки, которую провел департамент образования. Директору гимназии объявлен выговор.

«Вместе с тем эта ситуация открыла системную проблему зачисления детей в статусные учреждения: учреждения продолжают осуществлять отбор детей в первые классы. Отбор на программы углубленного изучения возможен только начиная с пятого класса. Выход из этой ситуации будет следующим: учреждения, которые реализуют программы повышенного уровня и реально ведут городской набор, должны этот набор вести на программы повышенного уровня с пятого класса, а не с первого»,— отметили в мэрии.

Дмитрий Астахов, Пермь