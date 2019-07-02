Красноярский губернатор извинился перед пострадавшей от паводка за резкие слова

Губернатор Красноярского края Александр Усс в телефонном разговоре извинился перед пострадавшей от паводка жительницей Канска, с которой у него накануне произошел резкий разговор. «Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», — заявила «РИА Новости» сама женщина. Она считает инцидент исчерпанным и понимает, что губернатор говорил с ней днем ранее на эмоциях.

Накануне жительница Канска на встрече с губернатором спросила, что власти будут делать, если местную дорогу размоет, а жители окажутся «отрезанными от мира». В ответ на жалобу господин Усс сказал, что он тоже может «качнуть права», но если дорогу и размоет, она будет восстановлена. По словам начальника управления пресс-службы губернатора Елены Уляшевой, видеозапись беседы главы региона с горожанами «вырвана из контекста». Она отметила, что «эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором», а оперативность господина Усса в решении проблем важнее, чем эмоциональность его высказываний.

Напомним, с 30 июня в Канске, где из берегов вышла местная река Кан, введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной наводнения стала выпавшая 29-30 июня более чем двухмесячная норма осадков: уровень воды в реке при норме в 3,5 м поднялся примерно до 4,4 м. Подтоплено более 100 дачных участков, эвакуированы почти 80 человек.

В соседней Иркутской области из-за паводка пострадали 83 населенных пункта, погибло 14 человек. Под водой или частично затопленными остается больше 50 городов, поселков и деревень.

Подробнее о последствиях — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов»

Илья Галагуз