Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил пресс-секретарь организации Дэниел Хольтген «РИА Новости». По его словам, сумма составила около €33 млн.

Напомним, в 2014 году Россия отозвала делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как ее полномочия сократили из-за событий в Крыму. Москва также перестала платить взносы в бюджет Совета Европы.

26 июня депутаты ПАСЕ вернули российской делегации все полномочия. В знак протеста делегации семи стран — Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Эстонии — покинули сессию. На Украине обсуждается возможность прекращения любого сотрудничества с ПАСЕ. Бывший президент страны Петр Порошенко назвал решение организации первым шагом к признанию Крыма.

Подробнее о восстановлении России в ПАСЕ — в материале «Огонька» «Черчилль с ними».