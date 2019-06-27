Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ после восстановления полномочий России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины приняли решение покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев в Facebook. Свое решение делегации семи стран связывают с принятием Парламентской ассамблеей резолюции о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.

«Будущее Совета Европы находится под угрозой в целом, так как совет Европы теряет доверие людей, которых она защищает»,— говорится в заявлении. Делегации намерены провести консультации с правительствами и парламентами своих стран по вопросу совместных действий в ассамблее в течение следующих мероприятий.

Позже спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил, что против возвращения российской делегации прав в ПАСЕ голосовал только один словацкий депутат Мартин Полячик, который подписал совместное заявление от имени всей делегации Словакии.

Напомним, в ходе голосования в Страсбурге депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ вернули российской делегации все полномочия, утраченные ею в 2014 году из-за событий в Крыму. Делегаты из РФ уже вернулись к полноценной работе и даже успели принять участие в выборах нового генсека Совета Европы. В ответ украинская делегация покинула ассамблею.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Россия сменила Украину в ПАСЕ».