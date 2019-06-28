Порошенко: возвращение России в ПАСЕ — первый шаг к признанию Крыма российским

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) первым шагом к европейскому признанию Крыма российской территорией. По его словам, демарш украинской делегации, покинувшей сессию в ПАСЕ после восстановления полномочий России, был оправдан.

«Это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись. Надеюсь, что наша делегация будет вести консультации с президентом и МИДом, чтобы на следующую сессию принять скоординированную с нашими партнерами позицию»,— написал господин Порошенко в Facebook.

Член комитета Совета федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявления Петра Порошенко. «Вся политика Порошенко была глупой и недальновидной. В результате он и получил на выборах свои 23%. Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников… А восстановление России в ПАСЕ — это один из первых шагов по снятию санкций с нашей страны»,— сказал господин Цеков.

Напомним, 26 июня депутаты ПАСЕ вернули российской делегации все полномочия, утраченные ею в 2014 году из-за событий в Крыму. В знак протеста представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и частично Польши и Словакии покинули заседание. Сейчас на Украине обсуждают возможность прекращения любого сотрудничества с ПАСЕ.

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