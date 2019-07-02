Гендиректор «Ильюшина» не подтвердил массовые увольнения в компании

Гендиректор ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Юрий Грудинин не подтвердил информацию о массовых увольнениях сотрудников. Сегодня, 2 июля, источники ТАСС сообщили об увольнении более 80 сотрудников, в том числе топ-менеджеров компании.

«Ничего массового нет, так что обращайтесь к ним (тем, кто пишет.— “Ъ”), где они брали эту информацию»,— сказал господин Грудинин (цитата по «РИА Новости»). Ранее в компании пояснили, что кадровые изменения связаны с «настройкой профессиональной команды». Главные конструкторы и инженеры по всем ключевым программам сохранят работу.

Юрий Грудинин, ранее возглавлявший Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева, занял пост гендиректора «Ильюшина» вместо Алексея Рогозина — сына главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, курировавшего оборонно-промышленный комплекс. Как сообщал “Ъ”, Алексей Рогозин ушел из «Ила» в связи с переходом на новую работу.

Подробности о смене руководства Объединенной авиастроительной корпорации — в публикации “Ъ” «Невзирая на вице».