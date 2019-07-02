ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»

Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, предприятие покинули, в частности, заместители гендиректора экономического и юридического блоков. В пресс-службе «Ильюшина» сказали, что идет оптимизация управления.

«В "Иле" массовое увольнение сотрудников и топ-менеджмента. Уволилось более 80 человек, в том числе ушли замы по экономике, по юридическим вопросам, кадрам, маркетингу, а также руководители проектов по Ил-112, Ил-276 и Ил-96»,— рассказал собеседник агентства. Причины увольнения он не назвал.

В компании утверждают, что занимаются «настройкой профессиональной команды». «Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты»,— объяснили в ПАО «Ильюшин». Компания добавила, что главные конструкторы и инженерные команды по всем ключевым программам сохранят работу.

В апреле пост гендиректора «Ильюшина» покинул Алексей Рогозин. Его место занял Юрий Грудинин, ранее возглавлявший Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева.

Алексей Рогозин — сын главы «Роскосмоса», бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, курировавшего оборонно-промышленный комплекс. Как сообщал “Ъ”, Алексей Рогозин ушел из «Ила» в связи с переходом на новую работу. Куда именно он ушел, не уточнялось.

Подробности — в публикации “Ъ” «Невзирая на вице».