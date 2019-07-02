«Я тоже могу права качнуть»: красноярский губернатор пообщался с жителями Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс накануне встретился с жителями города Канск, где из берегов вышла местная река Кан. Одна из горожанок поинтересовалась у главы региона, что будут делать, если дорогу размоет, а жители окажутся «отрезанными от мира».

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже сейчас могу качнуть»,— сказал Александр Усс на видео со встречи, опубликованном изданием «Лимон ТВ». Он отметил, что «если дорогу размоет, ее восстановят». «Давайте мы преодолеем эту ситуацию, а потом будем говорить об асфальте и всем остальном»,— добавил глава региона.

По словам губернатора, сейчас главная задача властей — обеспечить сохранность имущества граждан и помочь им оформить документы для компенсации ущерба. «По предварительным оценкам, общее количество пострадавших составляет порядка 300 человек, и вся необходимая помощь им будет оказана после того, как вода начнет уходить»,— приводит слова главы региона пресс-служба краевой администрации.

Напомним, в конце июня власти Канска ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным МЧС, остаются подтопленными 137 придомовых участков, в которых проживает 361 человек. Уровень воды упал на 16 см и сейчас составляет 425 см.

Юлия Сасевич, Илья Галагуз