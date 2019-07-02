НОВАТЭК предложил «Газпрому» помочь с Украиной

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон выразил готовность помочь «Газпрому» выполнить контракты с европейскими потребителями в случае прекращения транзита через Украину. Так, у НОВАТЭКа есть не законтрактованные объемы примерно в 2,4 млн тонн СПГ в год с проекта «Ямал СПГ». Впрочем, этих объемов будет достаточно лишь для замены около 3% текущего транзита через Украину. «Газпром», признал господин Михельсон, за помощью пока не обращался.

НОВАТЭК готов помочь «Газпрому» выполнить контракты с европейскими потребителями этой зимой. 1 января 2020 года истекает транзитный контракт с Украиной, и пока ясности, как именно будут осуществляться поставки в новых условиях, нет. Как заявил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, пока «Газпром» не обращался к компании по вопросу возможной закупки СПГ, но НОВАТЭК готов это обсуждать.

«Вот сейчас летние месяцы покажут все-таки по фактической производительности "Ямал СПГ", в зимние месяцы стабильно шло там (превышение проектной производительности.— “Ъ”) 8–9% — (это) не законтрактованные объемы. И мы в первом квартале постараемся в январе, как там с оборудованием получится, запустим четвертую линию — еще 900 тыс. тонн. Если от "Газпрома" будет обращение, мы будем рассматривать. Для страны сверхважно не прервать те контракты, которые подписаны "Газпромом" для европейского потребителя»,— заявил Леонид Михельсон (цитата по «Интерфаксу»). Впрочем, как он уточнил, пока «Газпром» по вопросу покупки СПГ не обращался.

Из слов господина Михельсона следует, что общий не законтрактованный объем с «Ямал СПГ», учитывая четвертую линию, может составить около 2,4 млн тонн в год, или порядка 3 млрд кубометров газа.

Это лишь 3% от тех объемов, которые сейчас идут транзитом через Украину. И даже в том случае, если с 1 января заработают газопроводы «Турецкий поток» и первая нитка «Северного потока-2», потребности в украинском транзите в целом по 2020 году все равно составят не менее 30 млрд кубометров.

Леонид Михельсон также прокомментировал сделку по продаже японскому консорциуму JOGMEC и Mitsui 10% в проекте «Арктик СПГ». Он пояснил, что в течение девяти месяцев у Mitsui есть возможность привлечь в консорциум еще одного участника, в том числе Mitsubishi, при этом общий размер доли консорциума в «Арктик СПГ» останется в пределах 10%. Теперь НОВАТЭК вместе с партнерами по проекту (кроме японцев, это Total, а также китайские CNPC и CNOOC) собирается принять инвестрешение в сентябре.

Леонид Михельсон также раскрыл сумму, на которую «Ямал СПГ» на прошлой неделе начал гасить займы акционеров,— на долю НОВАТЭКа (50% в проекте) пришлось €200 млн. По его словам, в нынешнем году планируются еще погашения.

Юрий Барсуков