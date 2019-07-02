«Танеко» с начала года переработал порядка 5 млн тонн сырья

Нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко» (ГК «Татнефть») с начала года переработал 4,8 млн тонн сырья, из которых 860 тыс. тонн — в июне, говорится в сообщении компании. Также в июне переработано 774,5 тыс. тонн нефтепродуктов, с начала года — 4,4 млн тонн.

Как писал “Ъ-Казань”, 21 июня «Танеко» начал комплексное тестирование установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью до 6 млн тонн сырья в год. Таким образом, мощность всего НПЗ увеличилась до 14 млн тонн нефти в год.

“Ъ-Казань”