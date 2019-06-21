«Танеко» запускает установку первичной переработки нефти мощностью 6 млн тонн сырья в год

Нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко», входящий в ГК «Татнефть», начал комплексное тестирование установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 с блоком вакуумной перегонки, сообщили в компании. На производстве уже получен прямогонный бензин.

На «Танеко» рассчитывают перерабатывать с помощью установки 6 млн тонн сырья в год. В частности, на установке будут вырабатывать углеводородный газ, прямогонной бензин, керосиновые и дизельные фракции, вакуумный газойль и гудрон. Таким образом, мощность всего НПЗ увеличится до 14 млн тонн нефти в год.

Установка состоит из последовательных циклов электрообессоливания и обезвоживания нефти, далее — атмосферная и вакуумная перегонка нефти. В отличие от предыдущей технологии в новой также включен процесс стабилизации бензина и промежуточный резервуарный парк для приема, хранения и выдачи сырья объемом 6 тыс. куб. м.

Новую установку спроектировали в ООО «Инко-Тэк». Генподрядчик — ООО «Оргнефтехим-холдинг».

“Ъ-Казань”