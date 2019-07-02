Михельсон ожидает принятия окончательного решения по «Арктик СПГ-2» в сентябре

Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил журналистам, что окончательное решение по инвестициям в «Арктик СПГ-2» планируется принять в третьем квартале 2019 года. Он уточнил, что, скорее всего, ситуация прояснится в сентябре.

«Здесь надо две вещи: первое — договориться с партнерами, а второе — она на сроки больше влияет — пройти корпоративное одобрение»,— пояснил господин Михельсон (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что консорциум японских Mitsui и Jogmec в течение девяти месяцев может привлечь третьего партнера в свою долю в «Арктик СПГ-2». «На текущую дату они могут привлечь несколько компаний из топа японского бизнеса из согласованного списка»,— уточнил Леонид Михельсон.

Стоимость «Арктик СПГ 2» оценивается в $21 млрд, его мощность составит 19,8 млн тонн СПГ в год. Запуск первой очереди планируется на конец 2022 года. На данный момент 10% в «Арктик СПГ 2» уже получила французская Total, еще 10% получили японские Mitsui и JOGMEC.

Подробности — в публикации “Ъ” «Японцы и китайцы встретились в Арктике».