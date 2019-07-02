Кировский завод оштрафован за ненадлежащее состояние ДК им. Гааза

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ПАО «Кировский завод» за ненадлежащее состояние принадлежащего ему Дворца культуры им. И.И. Газа, являющегося выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

В частности, суд установил, что собственник допустил затопление подвального помещения здания, а также не воспрепятствовал появлению вокруг него мусора и грунта. Кроме этого, Кировский завод не следил за состоянием внутренних интерьеров ДК и не согласовал с КГИОП установку оборудования для обеспечения доступа маломобильных граждан. За допущенные нарушения ПАО «Кировский завод» назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд обязал управляющую компанию восстановить архитектурный облик жилого дома-памятника в Петроградском районе Петербурга.