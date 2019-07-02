Сменился гендиректор оператора нефтепровода «Дружба»

В «Транснефть-Дружба» сменился генеральный директор компании: на место Игоря Павлова, чьи полномочия были прекращены 24 июня, назначен Роман Камозин.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте компании, господин Камозин ранее занимал должность главного инженера АО «Транснефть – Верхняя Волга». Он работал в «Транснефти» с 1995 года, более 20 лет был занят в системе нефтепроводов «Дружба».

В июне семь сотрудников компании «Транснефть-Дружба» были арестованы по делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба». Им инкриминируется повреждение магистрального трубопровода группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что они вместе с шестью другими обвиняемыми участвовали в созданном в регионе преступном сообществе, которое похищало нефть, а ее недостачу пыталось скрыть с помощью топлива с хлором. Оно впоследствии попало в трубопровод.

19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба» из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти. Сейчас число фигурантов дела увеличилось до 13.

О том, как развивается процесс по делу о загрязненной нефти, читайте в материале “Ъ” «Подозреваемых в "Дружбе" распустили по домам».