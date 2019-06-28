Число фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» увеличилось до 13

Адвокат одного из фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба», Светланы Балабай, Дмитрий Натариус рассказал, что число фигурантов увеличилось с 10 до 13 человек.

«Новые — это Пятилетова Н. К., Рубцов Н. И. и Цуканова О. В. Все трое являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба"»,— приводит слова юриста «РИА Новости».

«Они проходят как подозреваемые, в дальнейшем, вероятно, свидетели, и находятся под подпиской о невыезде»,— пояснили позднее в «Транснефти».

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».