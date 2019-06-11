Подозреваемых в «Дружбе» распустили по домам

В уголовном деле о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» появились четыре новых фигуранта. Сотрудникам АО «Транснефть-Дружба» Владимиру Матюхину, Дмитрию Никишову, Роману Гладкову и Роману Якушеву инкриминируется повреждение магистрального трубопровода группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что они вместе с шестью другими обвиняемыми участвовали в созданном в регионе преступном сообществе, которое похищало нефть, а ее недостачу пыталось скрыть с помощью топлива с хлором. Оно впоследствии попало в трубопровод. Суд поместил подозреваемых под домашние аресты до конца июня.

Самарский районный суд отправил под домашние аресты Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева, связанных с делом о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Им инкриминируется повреждение магистрального трубопровода группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 пп. «а», «б» ст. 215.3 УК РФ).

В суде “Ъ” пояснили, что подозреваемые останутся под домашним арестом до 30 июня.

По информации региональных следственного управления СКР и УФСБ, подозреваемые связаны с группировкой, занимавшейся хищением нефти. В ее состав, по версии следствия, входили шесть человек: генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, директор ООО «Петронефть актив» Роман Трушев и заместитель гендиректора по техническим вопросам этой же компании Роман Ружечко.

По данным силовиков, чтобы скрыть хищение, в марте—апреле текущего года шестеро обвиняемых поставили в узел слива нефти в Самарской области нефть с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений, не отвечающую требованиям ГОСТа. Впоследствии загрязненное топливо попало в нефтехранилище в селе Лопатино Волжского района Самарской области. После этого восемь резервуаров парка «Лопатино» вышли из строя, после чего загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода.

Первым на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, пожаловался «Белнефтехим»: это произошло 19 апреля. После этого был приостановлен транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти. Светлана Балабай, Рустам Хуснутдинов, Владимир Жоголев и Сергей Баландин ранее были задержаны и арестованы. Роман Ружечко и Роман Трушев заочно взяты под стражу, в настоящее время они находятся в международном розыске.

Какую роль сыграли Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев в преступной схеме с хищением нефти, не говорится. В пресс-службе ПАО «Транснефть» “Ъ” рассказали, что они работают в компании «Транснефть-Дружба». В частности, Дмитрий Никишов занимает пост заместителя главы куйбышевского районного управления нефтепровода «Дружба» по товарно-транспортным операциям, Роман Якушев — начальник отдела управления, Роман Гладков руководит приемно-сдаточным пунктом «Лопатино», а Владимир Матюхин трудится инженером этого пункта.

«Идет следствие. По результатам расследования (компанией "Транснефть" в отношении подозреваемых.— “Ъ”), конечно, будут приняты определенные меры. Мы в этом деле — пострадавшая сторона. И если бывают "оборотни в погонах", значит, встречаются и "оборотни на трубах"»,— сказал собеседник “Ъ”.

Георгий Портнов, Самара