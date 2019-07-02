Правительство поддержало законопроект о расширении полномочий полиции

Правительство России рассмотрело поданный Госдумой законопроект о наделении полиции правом объявлять гражданам обязательное для исполнения предостережение о недопустимости определенных действий или недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, главы министерств поддержали инициативу.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью федерального закона «О полиции». Какого вида предостережения полагается объявлять гражданам и какие действия будут считаться недопустимыми, в проекте закона не уточняется.

Основными авторами инициативы выступили председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Писарев и его заместитель Александр Хиштейн.

Краткий обзор основных законотворческих изменений читайте в материале “Ъ”«Что ждет россиян в июле 2019 года».