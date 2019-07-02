Полицейские задержали сразу 12 менеджеров автосалона «Лайк Моторс»

Краевая полиция возбудила уголовное дело в отношении менеджеров автосалона «Лайк Моторс» (шоссе Космонавтов, 368в), говорится на сайте главка. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Причастность к преступлению установлена у 14 сотрудников автосалона, 12 из которых вчера были задержаны.

По версии следствия, сотрудники автосалона путем обмана по программе Trade-In приобретали у граждан их машины по цене 1 руб. После чего, оказывая психологическое давление на клиента, вынуждали покупать автомобиль из салона по завышенной в два раза цене. Также, вводя клиентов в заблуждение, оформляли кредитные договоры по завышенной ставке и на суммы, превышающие в разы стоимость транспортных средств, отмечают полицейские.

С заявлениями в полицию на действия «Лайк Моторс» уже обратились свыше двух десятков граждан, добавляют в главке.

Напомним, автосалон «Лайк Моторс» открылся в здании бывшего центра Hyundai обанкротившегося автохолдинга «Уралавтоимпорт» в апреле 2018 года. Компания заявила о себе как «официальный дилер» сразу 26 брендов. При этом на сайтах самих производителей такой дилер не значился. Новый дилер предлагал купить новые авто существенно дешевле, чем у официальных дилеров. По данным "Ъ-Прикамье", «Лайк Моторс» относился к категории так называемых «серых дилеров», которые реализуют новые автомобили, но полученные не по официальным каналам от производителя.

Минувшей весной сотрудники полиции провели спецоперацию по задержанию автомошенников в здании автосалона по ул. Рязанской, 103, где работал дилер «Империя Авто». По информации полиции, продавцы завлекали клиентов низкими ценами и выгодными условиями кредитования, а затем вынуждали брать кредит. С заявлениями в полицию обратились 42 человека. «Империя Авто» свернула работу. Эта компания прибыла в Пермь из Санкт-Петербурга. Полицией также изъято свыше 60 автомобилей дилера.