Страховку по вкладам расширят

Банк России собирается расширить страховую защиту клиентов банков. Проблемы и вопросы, которые он собирается обсудить с участниками рынка, представлены в докладе «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках РФ» (.pdf).

С начала 2019 года вступили в силу изменения в законодательство в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства, которые распространили страховую защиту на вклады и счета юрлиц—малых предприятий. Текущий размер страхового возмещения составляет 1,4 млн руб. Вместе с тем, как отмечает ЦБ, по данным исследования Международной ассоциации страховщиков депозитов (МАСД), Россия уступает крупнейшим мировым экономикам «по охвату депозитных продуктов страховой защитой». Между тем расширение такой защиты могло бы стать «стимулирующим фактором к аккумулированию финансовых ресурсов в банковском секторе».

Вместе с тем, согласно рекомендациям МАСД, как указывает Банк России, уровень страховой защиты и ее охват «должны быть ограниченными», т. е. подавляющее большинство вкладчиков банков должны быть полностью защищены, но в то же время «останется существенная по сумме доля незастрахованных счетов». ЦБ предлагает не распространять страховую защиту на организации, деятельность которых связана с оказанием финансовых услуг и основана на профессиональной оценке устойчивости финансовых институтов и контрагентов. Это касается профучастников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, страховых организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестфондов, спецдепозитариев, ломбардов и лизинговых компаний. Кроме того, в ЦБ считают нецелесообразным включение в систему юрлиц, «для которых лимит страхового возмещения по общему правилу является несущественным».

При этом Банк России собирается реформировать систему страхования вкладов. Как считают в регуляторе, вначале защита может быть распространена на денежные средства социально ориентированных некоммерческих организаций и некоммерческих объединений граждан. К таким организациям ЦБ относит садоводческие некоммерческие товарищества, огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы и т. д. Кроме того, предполагается повысить лимит страхового возмещения (до 10 млн руб.), выплачиваемого вкладчикам при особых жизненных ситуациях.

О том, сколько могут потратить на дополнительные выплаты,— в публикации “Ъ” «Регулятор добавит льгот вкладчикам».

Отдел финансов