Электромобили составили почти половину продаваемых в Норвегии машин

Почти половина (48,4%) автомобилей, проданных в Норвегии в первом полугодии, были полностью электрическими, передает Reuters со ссылкой на данные Норвежской дорожной федерации (NRF). В 2018 году доля электромобилей в продажах составляла лишь 31,2%. Тем самым Норвегия только укрепляет свои позиции мирового лидера по продажам электромобилей на душу населения.

По данным NRF, самым популярным электромобилем в Норвегии является Tesla Model 3 — на него приходится 24,5% всех продаж, за полгода в стране было продано 3,8 тыс. таких электромобилей. Норвежские власти активно поощряют покупку жителями электромобиля, предоставляя их владельцам различные субсидии и льготы, в первую очередь в Норвегии поощряют покупку именно полностью электрических автомобилей, а не гибридов.

По подсчетам германского Центра управления автомобильным бизнесом, в прошлом году в мире было продано 2,1 млн электромобилей (в этом случае учитывались как полностью электрические автомобили, так и гибриды), причем Норвегия была названа лидером по доле электромобилей среди продаваемых автомобилей в целом.

Яна Рождественская