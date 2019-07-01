Горизбирком принял документы от 28 кандидатов в губернаторы Петербурга

Вечером в воскресенье, 30 июня, в Петербурге завершился этап выдвижения кандидатов для участия в губернаторских выборах. К указанному сроку соответствующие документы подали 28 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИК.

При этом в Горизбиркоме отмечают, что документы для участия в выборах кандидаты могут подать до 18:00 понедельника, 1 июля. Все желающие баллотироваться на пост главы города должны преодолеть муниципальный фильтр — то естьсобрать как минимум 10% подписей муниципальных депутатов, представляющих три четверти от всех городских МО.

Напомним, что выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.