В Крыму нашли источник слухов о дорогом отдыхе на полуострове

О высоких ценах на отдых в Крыму сообщают туристические агентства, которые продают зарубежные путевки, заявил председатель крымского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. «Те цифры, которые приводятся по отдыху в Крыму и за границей, можно сравнивать, но там очень сильно лукавят. Это первая волна саморекламы этих компаний»,— сообщил господин Черняк (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, туроператоры пытаются сформировать стереотип о дорогом отдыхе в Крыму, чтобы переориентировать туристов на зарубежные направления. «Да, когда осталось два-три номера в гостинице, то, естественно, они дорогие. Но цена также зависит от того, бронирование номера происходит самостоятельно или через туристическое агентство»,— добавил господин Черняк.

Ранее сервис Aviasales проанализировал стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездном отеле в популярных приморских городах. По данным экспертов, отдых в Крыму на двоих этим летом обойдется дороже, чем на зарубежных курортах. Поездка в Крым будет стоить как минимум 53 356 руб., тогда как в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть менее чем за 50 тыс. руб.

В мае стало известно, что в семи из десяти крымских объектов санаторно-курортного комплекса в ходе проверок были выявлены нарушения антитеррористической безопасности. По словам крымских депутатов и предпринимателей, ситуация на самом деле не является столь удручающей, просто не все объекты успели привести в соответствие с российскими требованиями безопасности.

Подробнее о результате антитеррористических проверок — в публикации “Ъ” «Крымский отдых признали небезопасным».