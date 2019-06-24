Aviasales назвал самые недорогие зарубежные курорты

Сервис Aviasales проанализировал стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездном отеле в популярных приморских городах. По данным экспертов, отдых в Крыму на двоих этим летом обойдется дороже, чем на зарубежных курортах. Поездка в Крым будет стоить как минимум 53 356 руб., тогда как в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть менее чем за 50 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса.

В частности, два билета из Москвы в Анталью (Турция) в обе стороны стоят от 22 382 руб., а неделя в трехзвездной гостинице — от 9510 руб. В общей сложности туристический тур обойдется в 31 892 руб. (на 40% ниже стоимости поездки в Крым)

Перелет в Батуми (Грузия) обойдется от 30 278 руб. на двоих, а неделя в отеле в Махинджаури — в 6520 руб. Общие расходы двоих туристов составят 36 798 руб. (на треть меньше, чем на поездку в Крым). Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Вслед за этим российские аэропорты были закрыты для грузинских авиакомпаний, а туроператорам и турагентам предложено на время действия запрета воздерживаться от продажи путевок в Грузию.

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Полет в Бургас (Болгария) туда и обратно будет стоить 26 478 руб., неделя проживания в отеле на двоих — 14 648 руб. В итоге отпуск обойдется в 41 126 руб. (на 23% дешевле Крыма).

Два билета в Салоники (Греция) стоят 25 462 руб., гостиница — 19 326 руб. В общем путешествие будет стоить около 44 788 руб. (16% экономии относительно Крыма).

Перелет в Черногорию обойдется в 29 988 руб., еще 15 139 руб. будет стоить проживание в Будве. Общая стоимость такой поездки будет равняться 45 127 руб. (на 15% дешевле отдыха в Крыму).

Билеты в Ларнаку (Кипр) — 29 908 руб., отель в местном городе Полис — 17 508 руб. Общий бюджет поездки составит 47 416 руб. (экономия 11%).

Полет в город Актау (Казахстан) на двоих обойдется в 38 564 руб., проживание в гостинице — 11 703 руб. В целом за поездку туристы заплатят 50 267 руб. (сэкономят 6%).

В мае стало известно, что в семи из десяти крымских объектов санаторно-курортного комплекса в ходе проверок были выявлены нарушения антитеррористической безопасности. По словам крымских депутатов и предпринимателей, ситуация на самом деле не является столь удручающей, просто не все объекты успели привести в соответствие с российскими требованиями безопасности.

Подробнее о результате антитеррористических проверок — в публикации “Ъ” «Крымский отдых признали небезопасным».