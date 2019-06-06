Верховная рада отказалась отправить в отставку глав Минобороны, МИДа и СБУ

Законопроекты об отставке министра иностранных дел Украины Павла Климкина не набрали необходимого числа голосов в Верховной раде, сообщил «Интерфакс-Украина». За проект закона, внесенный украинским президентом Владимиром Зеленским, проголосовал 141 народный депутат при необходимых 226. За законопроект об уходе господина Климкина по собственному желанию — 141.

Аналогичное решение депутаты приняли в отношении главы Минобороны Степана Полторака. Он подал в отставку в день вступления в должность нового украинского президента. За соответствующую инициативу господина Зеленского проголосовали 67 депутатов.

Депутаты отказались отправлять в отставку и главу СБУ Василия Грицака. За такое решение проголосовали 78 депутатов.

Ранее президент Украины попросил Верховную раду неотложно рассмотреть вопрос об увольнении не только глав МИДа и Минобороны, но и главы Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака. При этом господин Зеленский уже уволил его заместителя Виктора Кононенко.

На каких кадровых перестановках настаивает новый президент Украины — в публикации “Ъ FM”.