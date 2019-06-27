Климкин ответил на критику Зеленского из-за самовольного ответа России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на претензии президента Владимира Зеленского, который на пресс-конференции заявил, что дипведомство не согласовало с ним ответ на ноту России по вопросу об освобождении украинских моряков.

Ранее МИД РФ направил в Международный трибунал ООН ноту, в которой предлагались варианты, как украинская сторона может способствовать освобождению моряков в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ. Павел Климкин не согласился с предложением России, отметив, что россияне пытаются заставить Украину признать уголовное преследование моряков, а также косвенно и оккупацию Крыма.

«Все полномочия сформулировать такую ноту у нас, как у Министерства иностранных дел Украины, были. Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно»,— заявил господин Климкин «Украинской правде».

На вопрос, послужили ли причиной такого решения личные разногласия с Владимиром Зеленским, господин Климкин ответил, что не будет комментировать эмоции. «Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии. Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать»,— сказал глава дипведомства.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от МИДа Украины объяснений, почему он узнает о ходе обсуждений ситуации с украинскими моряками «из интернета». Господин Зеленский призвал президента России Владимира Путина вернуть украинских моряков домой.

Напомним, Россия 25 ноября задержала три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 задержанных украинских моряка. В Кремле сообщили, что вопрос о передаче украинских моряков не будут рассматривать до вынесения им судебного приговора.

О судьбе украинских моряков читайте в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».