У «Метростроя» остается 1,8 млрд непогашенного аванса по станциям Фрунзенского радиуса

По состоянию на 1 июля у ОАО «Метрострой» остается 1,8 млрд рублей непогашенного аванса по строительству станций Фрунзенского радиуса. Об этом сообщается в документах на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Речь идет о строительстве и проектировании станций от «Международной» до «Южной» («Шушары»). Цена контракта составляет почти 34 млрд руб., в то время как «Метростроем» предъявлено выполненных работ только на 28,5 млрд руб. Аванс необходимо погасить до 25 августа, уточнили в КРТИ.

Ранее гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров заявил, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» будут готовы в сентябре.

Анастасия Шумова