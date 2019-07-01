«Метрострой» подтвердил готовность ввести станции Фрунзенского радиуса к сентябрю

«Метрострой» подтвердил готовность ввести станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» к 1 сентября. Об этом заявил гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров.

По словам господина Александрова, у него нет сомнений, что станции будут готовы к осени.

Напомним, что «Метрострою» продлили контракт на строительство станций Фрунзенского радиуса до 25 декабря 2019 года. При этом работы на объектах подрядчик должен завершить до 31 августа.

В конце апреля в Смольном заявляли, что строительство новых станций сильно отстает от графика.