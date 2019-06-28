Шереметьево затопило на подъездах

Коллапс в Шереметьево: из-за дождя дорогу к терминалу B затопило водой. До сих пор сильно затруднено движение на подъездах к аэропорту. Сотрудники ГИБДД перекрыли Лобненское шоссе и часть Авиационной улицы. Власти Подмосковья установили мобильные станции, откачивающие воду.

Точные сроки устранения ЧП все еще неизвестны, сообщил «Ъ FM»пресс-секретарь Шереметьево Роман Генис: «Аэропорт продолжает обслуживание авиакомпаний и пассажиров в установленном порядке, согласно технологическим нормам, в условиях затяжных ливневых осадков. Рейсы выполняются по расписанию. Для оперативного регулирования дорожной ситуации на подтопленном участке дороги технические службы проводят откачку воды с использованием высокопроизводительных помповых насосов. Также задействованы силы и средства оперативных служб города Химки. Указанный участок дороги планомерно освобождается от воды. Все еще возможно затруднение движения автотранспорта. Для проезда к месту назначения в данном районе рекомендуем использовать альтернативные пути. Для доступа к терминалу B рекомендуем пассажирам пользоваться аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом».

На кадрах, которые пассажиры Шереметьево выкладывали в интернет, видно, как насквозь промокшие люди толкают свои автомобили, затопленные примерно до капота. Пользователь Twitter выложил ролик, в котором пилот воздушного судна в форме, по колено закатав брюки и держа обувь в руках, босиком пробирается к терминалу по воде.

28.06.2019 Пилот воздушного судна спешит на свой рейс в Шереметьево :-) pic.twitter.com/YichEvtbRU — Рустем Адагамов (@adagamov) 28 июня 2019 г.

Очевидцы ЧП рассказали «Ъ FM», что на этом подъезде к аэропорту потопы случаются регулярно. Однако сегодняшний — самый масштабный:

«Перекрыто движение. Люди идут кто вброд, кто какие-то пакеты на ноги одевает. Потом одна ГАЗелька появилась с открытым кузовом — он людей, как Дед Мазай зайцев, перевозил с острова на остров. Несколько машин из воды торчат — наверное, водяной удар получили, когда мотор в воду окунается, то он глохнет. Это прямо напротив терминала B, рядом с которым сейчас отстраивают еще один корпус, там же рядом строится новый корпус парковки. Достаточно такой сильный транспортный узел, много конечных остановок, несколько видов автобусов, маршрутки, оживленная транспортная часть, и она сегодня была полностью парализована. Регулярно, в принципе, происходит, но не в таком объеме. Много лет проблема этого перекрестка в том, что нет ни одного слива». «Я простоял в пробке 2 часа 20 мини проехал метров 100. Представьте, единственная дорога из Лобни в Шереметьево прямая. Все перерыли, стоков и сливов нет, точнее, они, может быть, есть, но все засорены. Всем, в принципе, по барабану, кто в карты играет — рабочие, кто в нарды, кто в домино. Машины плавают, люди снимают обувь, носки, засучивают джинсы и идут пешком, потому что на машине добраться нереально. Гондольеров можно было звать, просто яхт-клуб Шереметьево».

Судя по видео из Шереметьево, подтоплена оказалась и стоянка самолетов. На кадрах видно, как погрузчик едет по гигантской луже. Шасси лайнеров находятся в воде. Для полетов это не представляет опасности, пояснил майор ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов: «У них, как и на машине, такие же колодочные тормоза, все надежно сделано. Пневматикам ничего не будет. Тормозам тоже. После нескольких нажатий на тормоз они просохнут. С полосой проблем не будет никаких, она строится по другим принципам — на возвышение, чтобы вода стекала из центра к краям. Визуально она кажется ровной, но на самом деле есть маленький скат вправо, влево. Специально сделаны дренажные сливы, чтобы на полосе никогда не было воды. Максимум, что грозит самолету, это глиссирование, но это если будут большие лужи».

Из-за подтопленного шоссе на свои рейсы в пятницу опоздали десятки человек. Одним из них оказался вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников. В интервью «Ъ FM» он рассказал, что из-за коллапса на дорогах пропустил важные переговоры. Пропали и билеты, купленные в бизнес-класс. Вернуть за них деньги авиакомпания отказалась, поделился Колесников: «Я выехал с большущим запасом времени в терминал B. Мне оставалось до аэропорта километров семь-восемь. Я свернул с Рогачевского шоссе в Лобню, потому что навигатор показывал, что за час доеду. В итоге ехал порядка трех часов, развернулся, когда понял, что опоздал. Люди шли пешком, кто-то бежал с чемоданом. Сегодняшний случай из ряда вон выходящий. Я такого даже представить себе не мог. На рабочую встречу летел. Последствия крайне неприятные, билеты пропали. Я считаю, это вина Шереметьево в данном случае и авиакомпании. Об этом можно было предупредить».

Сейчас к аэропорту без проблем можно проехать только по платной дороге, ее подтопление не затронуло. В пятницу этим маршрутом воспользовался политолог АббАс Галлямов: «Проехал абсолютно так же, как езжу всегда, когда никаких потопов. На платной дороге ничего такого заметно не было.

На въезде в Шереметьево была небольшая пробка, но связанная с ремонтом здания аэропорта и сужением дороги, а не затоплением.

Мой таксист созванивался с другими, и они обсуждали, кто, откуда и как проезжает. И я слышал, что проблем действительно много».

Прогнозы синоптиков неутешительны — дожди сохранятся и в выходные, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков: «Центр циклона находится как раз над Москвой, поэтому дожди будут сильными. Они прекратятся только в ночь с субботы на воскресенье».

С места подтопления в районе Шереметьево уже откачено свыше 2 тыс. кубометров воды.

Анастасия Ройзман, Юлия Жданова