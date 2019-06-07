Метро придет на выручку Шереметьево

Московский метрополитен поможет Шереметьево с выдачей багажа. В последнее время по прилете пассажиры аэропорта стали часто получать личные вещи с задержкой в несколько часов. Ситуацией заинтересовалась Московская транспортная прокуратура, которая в понедельник начала свою проверку. В четверг там заявили, что компания «Шереметьево Хендлинг», которая занимается обслуживанием багажа, договорилась с Московским метрополитеном о привлечении дополнительных сил.

Как именно столичная подземка будет помогать сотрудникам авиагавани, «Ъ FM» рассказала представитель метрополитена Ирина Сатарова: «Московский метрополитен направит в Шереметьево компетентных сотрудников, которые помогут работе аэропорта в рамках имеющихся навыков и с учетом требований транспортной безопасности. Это временная мера никак не отразится на работе московского метро, поскольку в метрополитене предусмотрен постоянный резерв для обеспечения непрерывного обучения персонала, а также на случаи отпусков и больничных основных сотрудников. В помощь аэропорту направлены именно те, кто не задействован на данный момент в оперативной работе метро. Оказать содействие аэропорту — это поручение мэра Москвы и нормальная практика сотрудничества крупнейших транспортных предприятий московского транспортного узла».

Проблемы у пассажиров Шереметьево с получением багажа возникают с конца мая. Многие не могут получить свои вещи по несколько часов. Эксперты связывают это с нехваткой рабочих. В самом аэропорту заявляли, что причина в начале туристического сезона. Окончательно решить проблему в Шереметьево пообещали до конца июня. Впрочем, сотрудники столичной подземки мало чем могут быть полезны, считает бывший заместитель главного инженера службы электроснабжения Московского метрополитена Юрий Щукин. А использовать профессиональные кадры в качестве грузчиков неправильно, добавляет эксперт: «Традиционно руководители метрополитена занимались постоянной оптимизацией затрат и максимально сокращали какие-то подразделения. Кого можно направить в качестве грузчиков в аэропорт Шереметьево? Я воспринял эту информацию как какую-то злую шутку, потому что, как правило, в метрополитене работают высококвалифицированные специалисты, не занимающиеся переноской каких-то предметов. Функция метрополитена — это приемка и технадзор».

В четверг стало известно, что руководство Шереметьево предлагает своим сотрудникам подработать грузчиками. Объявления появились возле офиса, который занимается обслуживанием багажа. Платят тысячу рублей в час. В самом аэропорту «Ъ FM» это подтвердили, но добавили, что берут лишь тех, у кого есть допуск на перрон, где останавливаются самолеты после посадки. А еще раньше в интернете стали появляться объявления о поиске грузчиков и комплектовщиков багажа в Шереметьево. Зарплату обещали от 55 тыс. руб.

Дефицита таких работников на рынке нет, так что скоро аэропорт укомплектует штат, уверен пиар-директор Авито.Работа Андрей Барковский: «Это одна из самых массовых профессий в сегменте “синих воротничков”. За год работодатели стали искать их гораздо активнее. При этом платить стали немного больше. В России это 28,8 тыс. руб. При этом труд грузчиков в аэропортах ценится на 77% дороже. В среднем такому сотруднику предлагают оклад в размере 51 тыс. руб. Мы видим вакансии, на которых зарплата доходит до 93,5 тыс. То, что сейчас предлагают, довольно выгодное предложение для сотрудников в качестве подработки.

Думаю, что им имеет смысл воспользоваться им, учитывая, что в течение полутора-двух месяцев аэропорт решит эту проблему, наберет кадры».

В транспортной прокуратуре заверили, что держат на контроле ситуацию с задержками багажа в Шереметьево. Там добавили, что оказать помощь сотрудникам аэропорта готова и авиакомпания «Аэрофлот».

Владислав Викторов, Анастасия Ройзман