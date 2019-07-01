Титов назвал дело «Рольфа» характерным для многих российских компаний

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что «сделка, которая руководству "Рольфа" инкриминируется в качестве преступления, была характерна для очень многих российских компаний». К господину Титову обратился основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров, заочно обвиняемый СКР в выводе 4 млрд руб. за границу при совершении в 2014 году сделки с кипрским офшором.

«Условия, созданные в 1990-е годы, привели к тому, что малый бизнес весь ушел в подполье, а крупный бизнес воспользовался возможностями офшоров. Они означали, во-первых, возможность снизить налогообложение (потому что в России тогда налоги доходили до 120% от прибыли), во-вторых, сохранить свои активы, потому что это совершенно иная форма защиты собственности. Сегодня эта массовая практика нашу власть однозначно не устраивает»,— сообщил Борис Титов, отметив, что вместе со своими сотрудниками будет изучать материалы дела и даст им «правовую оценку».

Он предположил, что борьба с офшорами будет продолжаться. «С одной стороны, ужесточается законодательство (вспомним закон о КИКах), с другой — власть дала некий пряник в форме второго этапа амнистии капиталов. Как я понимаю, "Рольф" в амнистии участвовать не стал»,— добавил господин Титов.

Чем известен Сергей Петров Читать далее

СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера. В офисах компании прошли обыски. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. В пятницу, 28 июня, Басманный суд отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «По делу "Рольфа" ответил следователь Скирденко».

Николай Сергеев