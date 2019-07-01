Суд прекратил уголовное дело Александра Бочкарева

Нижегородский райсуд прекратил уголовное дело в отношении умершего Александра Бочкарева по нереабилитирующим обстоятельствам. С соответствующим ходатайством ранее выступила его вдова Наталья Калинина. Арест на имущество бывшего лидера НРО «Справедливая Россия» – квартиру и земельные участки на 6,2 млн руб. – снят.

Потерпевший Дмитрий Дзепа на заседании сегодня не присутствовал. Через адвоката он передал, что не возражает против рассмотрения ходатайства в его отсутствие.

Напомним, бывшего депутата регионального парламента Александра Бочкарева и политтехнолога Сергея Воронова обвинили в мошенничестве на выборах в гордуму 2015 года. По версии следствия, они обещали предпринимателю Дмитрию Дзепе мандат депутата за 5 млн руб. Однако выборы он проиграл, а деньги потерпевшему не вернули. Свою вину подсудимые не признавали, заявляя, что средства пошли на финансирование избирательной кампании.

24 мая Александр Бочкарев скончался от обширной тромбоэмболии на 48-ом году жизни. Незадолго до смерти он в зале суда отдал Дмитрию Дзепе 4,6 млн руб.

Подробнее об уголовном деле – в материале “Ъ-Приволжье” «За границей жизни и смерти».

Роман Рыскаль, Анастасия Еремина