За границей жизни и смерти

Родственникам умершего лидера нижегородских справороссов Александра Бочкарева предстоит определиться с прекращением его уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам или дождаться приговора суда. Напомним, Александра Бочкарева и политтехнолога Сергея Воронова обвинили в мошенничестве на выборах в городскую думу Нижнего Новгорода в 2015 году. По версии следствия, они взяли 5 млн руб. у однопартийца Дмитрия Дзепы, пообещав победу на выборах, но депутатом тот не стал. После смерти Александра Бочкарева Дмитрий Дзепа, которому незадолго до смерти Александр Бочкарев вернул деньги в суде, уехал за границу и решил не участвовать в процессе. На данный момент в качестве руководителя реготделения партии рассматривается кандидатура Татьяны Гриневич.



В понедельник в Нижегородском районном суде планировались прения по уголовному делу лидера регионального отделения «Справедливой России» Александра Бочкарева и политтехнолога Сергея Воронова, обвиняемых в мошенничестве на муниципальных выборах 2015 года. Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, следствие считает, что за 5 млн руб. они обещали коммерсанту Дмитрию Дзепе проходное место в партийном списке, которое в итоге досталось другому кандидату Игорю Богданову, проигравшему выборы в одномандатном округе. Господин Дзепа два года безуспешно пытался вернуть деньги, но получил только 400 тыс. руб. В конце концов он обратился в полицию, предоставив в качестве доказательств записи разговоров с Александром Бочкаревым и Сергеем Вороновым. Те отрицали обвинения в мошенничестве и утверждали, что средства пошли на финансирование предвыборной кампании партии, а документально подтвержденных договоренностей между Дмитрием Дзепой и руководством регионального отделения «Справедливой России» не было. В итоге Александр Бочкарев вернул потерпевшему 5 млн руб. прямо в зале суда, но тот насчитал еще 1,6 млн руб. процентов и от иска не отказался. Лидер справороссов умер от тромбоэмболии легочной артерии на фоне лимфолейкоза 24 мая.

После случившегося гособвинитель Ирина Кулишева не стала готовиться к назначенным прениям, сообщила она “Ъ-Приволжье”.

Защита подсудимых ходатайствовала о вызове матери, дочери и вдовы Александра Бочкарева, которым предстоит определиться с прекращением уголовного дела — по нереабилитирующим обстоятельствам — или дождаться приговора суда. Собеседники “Ъ-Приволжье” отметили, что родственники склоняются к первому варианту.

Заседание по этому вопросу назначено на 17 июня. Дмитрий Дзепа через адвоката Алексея Киреева приобщил справку о том, что выехал за границу и участвовать в оставшихся судебных заседаниях не намерен. Господин Киреев сообщил “Ъ-Приволжье”, что его доверитель сожалеет о смерти подсудимого Бочкарева в инициированном им процессе и готов отказаться от материальных претензий, которые после приговора планировалось рассмотреть в гражданском суде.

Как стало известно “Ъ-Приволжье”, незадолго до смерти Александр Бочкарев встречался с бывшим заместителем губернатора Нижегородской области Романом Антоновым, которого считал инициатором своего уголовного дела. Напомним, в октябре 2017 года фракция «Справедливой России» в Законодательном собрании Нижегородской области вынесла вотум недоверия и. о. заместителя губернатора Роману Антонову и в связи с этим направила заявление губернатору Глебу Никитину, который на тот момент только прибыл в регион и исполнял обязанности главы области. Александр Бочкарев тогда сообщил “Ъ-Приволжье”, что блок внутренней политики нижегородского правительства, который подчинялся Роману Антонову, «расшатывает политическую стабильность» в регионе. Кроме того, лидер нижегородских справороссов считал, что Роман Антонов причастен к политическому расколу внутри партии. На встрече с Александром Бочкаревым Роман Антонов якобы признался, что на каком-то этапе участвовал в уголовном деле, но расстались они спокойно и без взаимных претензий. Другой собеседник “Ъ-Приволжье” сообщил, что встреча прошла позитивно.

По его словам, уголовное дело на Александра Бочкарева было заведено, чтобы расчистить политическое поле в Нижнем Новгороде, поскольку справоросс был одним из немногих публичных и ярких местных оппозиционеров.

Добавим, что Александр Бочкарев руководил нижегородским отделением «Справедливой России» с 2009 года. Его однопартийцы говорят, что впервые оказались без лидера и пока не могут определиться с кандидатом на замену: такие случаи в уставе партии не прописаны. На данный момент единственным возможным кандидатом партийцы видят секретаря бюро Татьяну Гриневич, которую предложили центральному аппарату «Справедливой России» в статусе врио.

Роман Рыскаль