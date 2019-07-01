Албания провела «социалистические выборы»

В воскресенье в Албании прошли необычные выборы. Их назначил премьер страны, но отменил президент, а оппозиция голосование бойкотировала, предупредив, что продолжающееся уже полгода политическое противостояние может перерасти в гражданскую войну. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Изначально выборы в местные органы власти в Албании должны были дать ответ на принципиальный вопрос: на чьей стороне поддержка большинства населения в продолжающемся полгода противостоянии властей и оппозиции. С февраля оппозиционная Демпартия выводит на улицы Тираны и других албанских городов десятки тысяч людей, которые требуют отставки премьера-социалиста Эди Рамы, формирования технического правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Регулярно протесты заканчивались столкновениями с полицией, разгонами демонстрантов и арестами.

Однако несмотря на массовость протестов, они так и не достигли такого накала, чтобы власть была вынуждена пойти на уступки.

В этой ситуации возможность оценить соотношение сил между главными оппонентами могли как раз дать местные выборы.

В отведенный конституцией срок их назначил парламент, а премьер подписал указ о проведении голосования 30 июня. Однако против выступила оппозиция, потребовавшая выборы отложить и организовать их одновременно с досрочными парламентскими, которые подготовит техническое правительство. На сторону оппозиции встал президент Илир Мета — он отменил голосование 30 июня и назначил выборы на 13 октября. Правительство президентский указ проигнорировало, а премьер Эди Рама твердо пообещал: выборы состоятся в последний день июня в любом случае и оппозиции на них будет нанесен «окончательный удар».

В обострившемся из-за выборов албанском противостоянии поддержку правительству Эди Рамы оказали США и ЕС. Сначала курирующий Балканы заместитель помощника госсекретаря США Мэттью Палмер заявил, что Вашингтон «признает 30 июня как выборный день в Албании», и призвал все албанские партии «обеспечить мирные и легитимные выборы». Затем с призывом не блокировать голосование и вернуться к диалогу выступило и представительство ЕС в Тиране.

В день голосования президент Илир Мета призвал албанцев к спокойствию и выдержке: «Давайте уважать наших сограждан, которые выйдут на эти социалистические выборы, и не вступать с ними в конфронтацию. Сегодня социалисты будут голосовать сами, а 13 октября албанцы проголосуют все вместе».

Меры предосторожности приняло и правительство.

Доставку избирательных бюллетеней и охрану участков обеспечивали усиленные наряды полиции, а посольский квартал Тираны, где расположено большинство диппредставительств, взял под охрану военный спецназ.

Все эти призывы и меры были отнюдь не лишними. Оппозиция воскресные выборы бойкотировала, а ее лидеры предупредили: «Если они все же будут проведены, нам грозит гражданский конфликт».

Об опасности гражданской войны в Албании предупредил и расположенный в Любляне Международный институт ближневосточных и балканских исследований — IFIMES. Специально к албанским выборам его эксперты подготовили доклад о положении в стране. Картина получилась мрачной. «Коррупция в Албании стала нормой жизни,— утверждается в докладе IFIMES.— Вместо продолжения реформ и демократизации Эди Рама запустил процесс "каннабизации" страны». В документе говорится, что Албания стала главным производителем и торговцем каннабисом в Европе, а производство марихуаны в стране за год выросло в пять раз.

В этой связи в IFIMES считают неслучайным недавний отказ лидеров ЕС начать переговоры с Албанией о вступлении в Евросоюз. На состоявшемся 20 июня саммите ЕС решение об этом было отложено до октября. Однако, как пояснил “Ъ” на условиях анонимности источник в европейских дипломатических кругах, «осенью Франция, Германия и Нидерланды, которые в первую очередь блокируют начало переговоров с Албанией, вряд ли изменят принципиально свою позицию». Это означает, что процесс вступления Албании в ЕС не будет запущен в октябре — тем более если политическое противостояние в стране усилится.