Уголь отправил локомотивы в отстой

ОАО РЖД остро ощутило на себе неготовность угольщиков Кузбасса продавать уголь по низким ценам на рынки Европы при невозможности проехать на прибыльный Дальний Восток. Из-за падения грузооборота в европейской части РФ монополия отстранила от движения около 400 локомотивов и может оптимизировать штат, что коснется примерно 3 тыс. человек. Для стимулирования экспорта угольщики Кузбасса по-прежнему просят ввести скидки на ставших неприбыльными направлениях — к портам Северо-Запада и Юга — и требуют от монополии перестать принимать неосуществимые заявки на перевозку. Но ОАО РЖД, хотя и обещает рассмотреть эти предложения, все так же пытается заманить угольщиков на новые экспортные направления, заместив скидку ускорением оборота вагонов и экономией на их аренде.

Резкое изменение конъюнктуры мировых рынков угля сказалось на работе не только предприятий Кузбасса, на которые приходится 70% всего угольного экспорта РФ, но и ОАО РЖД, в структуре погрузки которого уголь занимает ведущее положение (29,9% по итогам пяти месяцев). Из-за падения грузооборота в европейской части страны ОАО РЖД «отстранили от движения 222 электровоза, 191 тепловоз, подготовлены планы по оптимизации численности персонала — примерно 3 тыс. человек», рассказал замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило 13 июня на расширенном совещании в Кемерово по вопросам транспортировки каменного угля.

Как сообщил гендиректор ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, цены на энергетический уголь на европейском рынке упали за шесть месяцев на 54%. Уголь последние полгода интенсивно вытесняется из европейской генерации под воздействием теплой зимы, резко упавших цен на газ и роста цен на выбросы СО2. По оценкам «Газпром экспорта», в первом квартале потребление газа на электростанциях в Европе выросло на 11,5%, или 5,6 млрд кубометров. Декабрьский фьючерс на CO2 торгуется на ICE по €24,9 за тонну против €16 год назад.

Восточное направление поставок, где еще держатся высокие цены, сильно загружено и из-за ограничений инфраструктуры сможет в этом году обеспечить рост погрузки лишь на 1,5%. Алексей Шило объяснил, что сегодня кемеровский уголь более востребован, чем уголь восточных месторождений, на которые и был рассчитан первый этап модернизации Восточного полигона. На втором этапе развития до 2023 года Кузбасс сможет увеличить свой грузооборот на восточном направлении.

Угольщики жалуются на согласование ОАО РЖД большего числа заявок на перевозку грузов, чем оно технически способно обслужить. Это, по словам Геннадия Алексеева, приводит угольщиков к штрафам за неисполнение контрактов. По словам директора УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ) Сергея Парамонова, за пять месяцев из поданных в ОАО РЖД заявок согласовано 52%, а к перевозке принято только 89% от согласованных. Господин Алексеев предложил привести прием заявок в соответствие с возможностями. Впрочем, первый замначальника Западно-Сибирской железной дороги Денис Рахимжанов отметил, что сами угольщики Кузбасса не вывезли за пять месяцев 9,3 млн груза — отчасти по ценовым соображениям. Лидеры по недогрузу — «Сибантрацит» (2 млн тонн) и КРУ (1,2 млн тонн).

Предприятия Кузбасса по-прежнему просят у ОАО РЖД тарифных льгот. Так, Геннадий Алексеев предложил на третий-четвертый кварталы ввести максимальную скидку к тарифу ОАО РЖД (12,8%) на экспорт угля в направлении портов Северо-Запада и Юга. При этом погрузка на Северо-Запад, в отличие от южного направления, все еще растет: как следует из презентации господина Шило, за пять месяцев в этом направлении погрузили на 11,3% больше, чем за тот же период 2019 года. Максим Худалов из АКРА объясняет, что, во-первых, часть угля кружным путем идет на Восток, во-вторых, помогает курс доллара — 64 руб. против 56 руб. годом ранее. И, в-третьих, цены в Европе упали прежде всего на рядовой уголь, тогда как компании продают в основном смеси и концентраты, которые котируются выше.

Однако Максим Худалов согласен с оценкой конъюнктуры северо-западного направления как неблагоприятной, поскольку низкие цены на рядовой уголь неизбежно ведут за собой снижение цен и на концентраты и угли более качественных марок.

Представители угольных компаний отмечают и сложности, возникшие в связи с закрытием транзита угля через Украину. По мнению Елены Дробиной — гендиректора «Промугольсервиса», вынужденного закрыть углепогрузочную станцию и высвободить 300 человек, из-за санкций и невозможности доставить топливо иностранным потребителям угольщики Кузбасса теряют европейский рынок сбыта премиальных марок коксующегося угла в объеме 25 млн тонн в год. По ее данным, металлурги Украины и Восточной Европы уже разместили заказы у других поставщиков из США и Канады, а некоторые марки угля уже вывозят со складов Амстердама. Она предложила разработать транзитные коридоры в обход Украины для исполнения контрактов.

ОАО РЖД по итогам совещания согласилось рассмотреть точечные тарифные предложения угольных компаний по отдельным направлениям, сообщил Алексей Шило. При этом он также отметил как небезынтересное предложение Геннадия Алексеева о привязке тарифов на перевозку к мировым ценам на уголь — подобные предложения периодически звучат в период ухудшения конъюнктуры. Глава «СДС-Угля» предложил разработать методику ежеквартальной корректировки расчета уровня тарифов, расценок операторов и стивидорных компаний в зависимости от средней цены продажи угля на экспорт за предыдущий квартал.

Вместе с тем ОАО РЖД по-прежнему поясняет, что скидку может давать лишь при рентабельности перевозок для ОАО РЖД, и предлагает угольщикам осваивать Северо-Кавказскую железную дорогу как альтернативу загруженным направлениям. «Мы могли бы за счет сокращения оборота вагонов снизить вагонную составляющую для грузоотправителей угля,— объясняет господин Шило.— Это эквивалентно той скидке, которую угольщики сегодня просят». Следующее подобное совещание ОАО РЖД, власти и компании Кузбасса проведут в сентябре, потом — в декабре.

Нина Обелюнас, Кемерово; Наталья Скорлыгина, Юрий Барсуков