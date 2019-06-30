30 июня, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Российская сборная досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр, которые проходят в Минске, столице Белоруссии. Спортсмены уже завоевали медали:

  • 39 золотых
  • 19 серебряных
  • 35 бронзовых

На втором месте по числу наград идет сборная Белоруссии:

  • 22 золотые
  • 14 серебряных
  • 25 бронзовых

Церемония закрытия поздно вечером 30 июня. На мероприятие по приглашению главы Белоруссии Александра Лукашенко прибыл президент России Владимир Путин. Также ожидается, что в Минск приедет лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. После закрытия игр может состояться трехсторонняя встреча.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя