Российская сборная досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр, которые проходят в Минске, столице Белоруссии. Спортсмены уже завоевали медали:
На втором месте по числу наград идет сборная Белоруссии:
Церемония закрытия поздно вечером 30 июня. На мероприятие по приглашению главы Белоруссии Александра Лукашенко прибыл президент России Владимир Путин. Также ожидается, что в Минск приедет лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. После закрытия игр может состояться трехсторонняя встреча.
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