Российская сборная досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр, которые проходят в Минске, столице Белоруссии. Спортсмены уже завоевали медали:

39 золотых

19 серебряных

35 бронзовых

На втором месте по числу наград идет сборная Белоруссии:

22 золотые

14 серебряных

25 бронзовых

Церемония закрытия поздно вечером 30 июня. На мероприятие по приглашению главы Белоруссии Александра Лукашенко прибыл президент России Владимир Путин. Также ожидается, что в Минск приедет лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. После закрытия игр может состояться трехсторонняя встреча.