Путин прилетел в Минск на закрытие Европейских игр

Президент Владимир Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр, сообщает «Интерфакс». В столицу Белоруссии господин Путин прилетел из Братска, где в ночь на воскресенье, 30 июня, провел совещание по ситуации с сильным паводком в Иркутской области.

На церемонию закрытия Игр российского лидера пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Последний раз президенты встречались две недели назад на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Тогда пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что главы государств намерены провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

Ожидается, что закрытие Европейских игр в Минске также посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Господин Лукашенко не исключает, что после мероприятия возможна трехсторонняя встреча лидеров России, Белоруссии и Таджикистана.